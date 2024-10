PINK OCTOBER: The program of activities to fight against breast cancer | FAXINFO

La campagne annuelle mondiale de communication destinée à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche fête cette année son 31ème anniversaire. Les actions locales Octobre Rose sont nombreuses pour soutenir la cause. _Vx

11 OCTOBER

EDEIS / CLUB SOROPTIMIST – AEROPORT GRAND-CASE ESPERANCE

Ateliers conseils santé (autopalpation) sur les gestes de prévention des risques du cancer du sein animés par des infirmières professionnelles à l’attention de tous les employés de l’aéroport décoré pour l’occasion

16 OCTOBER

DAUPHIN TÉLÉCOM – AGENCE MARIGOT

Double TopUp spécial Octobre Rose

18 OCTOBER

RACHEL BEGARIN / AMAZONES GUADELOUPE – ÉCOLE OMER ARRONDEL

Sensibiliser les enfants sur l’exposition au soleil, poème sur le cancer, exposition de Prothèses Mammaires, réalisation du cœur caribéen et animation musicale par le parrain de l’évènement, Rodrigue Marcel.

19 OCTOBER

FRIENDLY CARIBBEAN BEACH TENNIS – BEACH GARDEN À COLOMBIER

Journée sportive et solidaire dédiée à la lutte contre le cancer du sein, pour débutant ou joueur confirmé. L’intégralité des fonds récoltés sera reversée à la prévention et la recherche contre le cancer du sein. Dresscode PINK.

Infos et inscriptions : fcbtsxm@gmail.com

20 OCTOBER

KKO BEACH CLUB – PRES DU WAÏ DE LA BAIE ORIENTALE

Raquettes Roses à partir de 14h (ouvert à toutes), animation Yoga par Marine & Breast Tombola à 18h

Info and registration: 06 90 54 22 48

23 OCTOBER

ALEFPA MANTEAU / AIDES – LA PLÉNITUDE À FRIAR’S BAY

Ladies Night à partir de 18h : Snacks & Drinks

29 OCTOBER

RACHEL BEGARIN ET AMAZONES GUADELOUPE – HÔPITAL DE CONCORDIA

L’école à la rencontre de l’hôpital : remise de la Calebasse de l’Amour au service oncologie du centre hospitalier Louis Constant Fleming

TOUS LES JOURS DEPUIS LE 9 OCTOBRE

LIPSTICK MALL – HOPE ESTATE

Gagnez 1 coupon de soins esthétique offert par le magasin Lipstick de Hope Estate en contactant la CPTS de Saint-Martin au 06 90 77 79 15

TOUS LES DIMANCHES D’OCTOBRE

JE LONGE LA CÔTE AUX ANTILLES – PLAGE DE FRIAR’S BAY

Chaque dimanche de 9h à 10h, l’association JLCA invite cinq femmes à participer gratuitement à une séance de Longe Côte pour leur offrir un moment de bien-être et de détente. Vente de T-shirts, Tote Bags et autres goodies aux couleurs de l’association et d’Octobre Rose pour récolter un maximum de fonds au profit du service oncologie du centre hospitalier Louis Constant Fleming.

Info: 06 90 54 06 06

Source: Faxinfo https://faxinfo.fr/en/octobre-rose-le-programme-des-activites-pour-lutter-contre-le-cancer-du-sein/