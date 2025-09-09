POLITICS: Sébastien Lecornu appointed Prime Minister by Emmanuel Macron | FAXINFO

A few hours after the démission de François Bayrou, Emmanuel Macron a désigné Sébastien Lecornu pour lui succéder à Matignon. À 39 ans, l’ancien ministre des armées becomes le cinquième chef du gouvernement depuis la réélection du président de la République en 2022.

La passation de pouvoir est prévue mercredi à midi (heure de Paris), au moment même où plusieurs mouvements sociaux appellent à une journée de mobilisation nationale.

Issu de la droite républicaine, Lecornu s’est engagé en politique dès 2008 under the label UMP. Maire de Vernon en 2014 puis président du conseil départemental de l’Eure, il s’impose rapidement comme un near Bruno Le Maire avant de rejoindre l’équipe de campagne de François Fillon en 2017. L’élection d’Emmanuel Macron marque un tournant : nommé secrétaire d’État dans le premier gouvernement Philippe, il rompt avec Les Républicains et rallie The Republic in motion (Renaissance).

Depuis, il a occupé plusieurs portefeuilles clés : collectivités territoriales, outre-mer, puis armées, où il a été en première ligne sur les enjeux de défense et de sécurité internationale.

Sa nomination à Matignon apparaît comme un signal de continuité mais aussi de recherche de compromis. L’Élysée a précisé qu’il devra entamer immédiatement des consultations avec les partis représentés au Parlement afin de bâtir “les accords indispensables” à l’adoption du budget et aux réformes à venir.

Dans un contexte social tendu et marqué par la fragilisation de la majorité présidentielle, le nouveau premier ministre aura la tâche délicate de former une équipe gouvernementale capable d’élargir les soutiens et d’apaiser la contestation.

Source: Faxinfo https://faxinfo.fr/en/politique-sebastien-lecornu-nomme-premier-ministre-par-emmanuel-macron/