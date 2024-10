PORTRAIT: Ours Private Chef, exceptional cuisine at home | FAXINFO

Originaire de Franche Comté, Guillaume Gressani de son vrai nom, est chef à domicile depuis 2021. Ce talentueux cusinier s’invite dans vos résidences pour vous faire vivre une expérience culinaire inoubliable.

Fort de son diplôme du lycée hôtelier de Poligny en BEP cuisine avec une mention complémentaire traiteur, Chef Ours rejoint d’abord la Côte d’Azur en 2009 pour enrichir ses compétences dans les différents palaces de Cannes comme le Carlton ou le Majestic dont les banquets évènementiels n’ont désormais plus de secret pour lui : “2000 personnes à faire manger, c’était plutôt cool mais c’était une sacrée organisation. Depuis toujours, tout ce qui est chef à domicile, traiteur, mariage, événementiel, c’est vraiment ce qui me plaît”. De cette expérience, il garde précieusement la cuisine méditerranéenne au cœur de ses inspirations quotidiennes. Les voyages sont également une source intarrissable pour agrémenter ses plats de nouvelles saveurs. Arrivé sur le territoire de Saint-Martin en 2016, Chef Ours intègre les cuisines du Hidden Garden, véritable insititution gastronomique à Grand-Case. Après le passage de l’ouragan Irma en 2017, il prend possession du poste de chef au Rainbow et peaufinera ses techniques à l’ancien Télégraphe de la Baie Orientale. À l’été 2019, cet épicurien dont la passion pour la gastronomie est née dans la cuisine de sa maman se lance comme chef traiteur pour l’évènementiel et les mariages. Avec plus d’une cinquantaine de mariages au compteur, Chef Ours se délecte de ces moments de fête : “Même si j’aime beaucoup le service en restauration dite basique, je me suis plus spécialisé dans l’évènementiel”. Après la crise du covid et un court chapitre en tant que chef au Coco Beach, Chef Ours reprend son projet de chef à domicile en 2021 et son agenda ne désemplit pas depuis, à juste titre.

• Des créations d’exception

Autre spécialité du Chef Ours, et non des moindres, sa signature gastronomique à savoir la cuisine fusion : “Si j’ai grandi avec la cuisine française, mon style de cuisine réside plutôt dans le mélange de toutes les saveurs que j’ai pu rencontrer dans mes voyages et mes expériences. C’est une cuisine innovante, il y a beaucoup d’innovation. J’essaie surtout de ne pas faire comme les autres et de me démarquer”. Avec une identité culinaire singulière, cet amoureux de la cuisine italienne passe des heures à expérimenter dans son laboratoire culinaire afin de découvrir de nouveaux mariages de saveurs pour ravir les papilles de ses clients. Petit-déjeuner, déjeuner ou dîner privé, Chef Ours a cette intelligence de s’adapter en fonction des goûts tout en trouvant du plaisir à créer : “Je me fournis vraiment partout, j’essaie juste de trouver le meilleur produit, ce qui n’est pas toujours facile, et surtout de travailler un maximum les produits frais. Mais cette adaptation nécessaire en tant que chef privé t’apprend beaucoup et ça fait des belles surprises aussi à intégrer aux recettes”. Quelques ingrédients de prédilection se glissent souvent dans ses créations culinaires : “La truffe, le caviar, le crabe, le poulpe, le foie gras… Avec parfois, une touche de comté ici et là”. Autant féru de la cuisine classique que de la cuisine moléculaire, Chef Ours citera comme références des monstres sacrés du monde gastronomique : Joël Rebuchon, Anne-Sophie Pic et Thierry Max… tout en restant curieux des nouvelles techniques de cuisine. En alliant parfaitement le visuel et le goût, Chef Ours reste inspiré, pour le plus grand plaisir de celles et ceux qui goûtent à ses mets délicieux. _Vx

Infos : https://www.ours-private-chef.com

Source: Faxinfo https://faxinfo.fr/en/portrait-ours-private-chef-une-cuisine-dexception-a-domicile/