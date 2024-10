ROAD TO BUSINESS: The world of entrepreneurship gathered in the West Indies | FAXINFO

L’événement « Road To Business », organisé par la Délégation Attractivité, Economie et Emploi de la Collectivité de Saint-Martin jeudi dernier au West Indies a enregistré une légère baisse d’affluence mais a connu un beau succès. Ce forum a rassemblé des entrepreneurs et porteurs de projet, ainsi que divers partenaires institutionnels qui ont fourni des informations précieuses à leurs interlocuteurs.

Deux ateliers étaient également au programme de cette 3ème édition : « Opportunité et accès aux marchés publics pour les entreprises du territoire » et « La transition écologique comme levier de compétitivité pour les entreprises avec plusieurs intervenants dont des représentants de BPI France et de la COM. La CCISM était présente aussi avec ses Pôles Appui aux entreprises, Emploi et Formation et Care ainsi que la mise en place d’un espace Pop-up Store.

A l’instar des deux premières éditions, les participants ont apprécié le format, qui a permis de centraliser les acteurs et de faciliter les échanges. Les questions posées étaient spécifiques à chaque projet, ce qui a permis d’obtenir des réponses adaptées sur place. Les visiteurs ont pu naviguer entre les stands pour recueillir les informations nécessaires, rendant l’événement très efficace. _AF

Source: Faxinfo https://faxinfo.fr/en/road-to-business-le-monde-de-lentreprenariat-reuni-au-west-indies/