SANDY GROUND / Réouverture du pont : retour aux horaires habituels dès ce soir | FAXINFO

Le pont de Sandy Ground est de nouveau opérationnel. Dans un message publié sur sa page Facebook, la Collectivité précise que l’ouvrage, “endommagé lors de la manifestation du 19 janvier dernier”, a “fait l’objet de réparations en début de semaine”. Elle ajoute que “les essais techniques réalisés jeudi 19 février ont été conclusive”.

La circulation des bateaux reprendra ce vendredi 20 février à 17 heures. À compter de cette date, les horaires habituels sont rétablis, avec des ouvertures tous les matins à 8h30 et tous les soirs à 17h. Une reprise attendue par les usagers du lagon et les professionnels du nautisme, fortement impactés par l’interruption temporaire du trafic maritime.

Source: Faxinfo https://faxinfo.fr/en/sandy-ground-reouverture-du-pont-retour-aux-horaires-habituels-des-ce-soir/