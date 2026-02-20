STREET INTERVIEWS: What did you like best about this edition of the 2026 Carnival? | FAXINFO

Les festivités du Carnaval de Saint-Martin se sont terminées mercredi soir par un déboulé et l’incinération de Momo. La veille, vous étiez nombreux dans les rues de Marigot à venir admirer une dernière fois les costumes à plumes et à paillettes. Mais parmi toutes les parades et déboulés, la musique, les costumes et les fêtes qui ont suivi, difficile de dire ce que l’on a préféré dans le Carnaval cette année.



Tamara :

« Je suis de Grand-Case donc le groupe numéro 5 de Grand-Case bien sûr ! Mais tout ce qu’il y avait autour était beau, j’ai bien aimé chaque groupe, leurs thèmes, les couleurs, leur motivation et leur énergie. Voilà, j’aime bien tout finalement ! »



Tahira :

« J’ai l’impression que cette année a été particulièrement extraordinaire et que tout le monde a sorti ses plus beaux costumes. Ce que j’ai préféré, ce sont les chorégraphies, j’adore la créativité de chacune des troupes. »











Nadia:

« Ce que j’ai préféré dans tout le Carnaval, c’est le groupe Uforik. J’ai trouvé que leurs costumes étaient très jolis, leur chorégraphie était super. Mais dans l’ensemble, c’était très joli, rien de mal à dire, tout était bien, nickel. Il y a beaucoup de travail qui a été fait et ça se voit. »



Propos recueillis par DR

