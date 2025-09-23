TECHNOLOGY: E-Weekend 2025 to be all about artificial intelligence | FAXINFO

Vendredi 19 septembre, la CCISM a donné le ton lors de sa conférence de presse : la 3ᵉ édition du E-Weekend, prévue les 10 et 11 octobre, sera dédiée à artificial intelligence. Autour de la présidente Angèle Dormoy, de la vice-présidente Jeanne Vanterpool et de la chargée de projet Laurina Algain Gombs, plusieurs partenaires ont présenté les ambitions de ce rendez-vous désormais incontournable.

Un rendez-vous né pour transformer

Created in 2023, le E-Weekend a évolué rapidement : initiation aux usages digitaux la première année, consolidation des fondamentaux en 2024, et désormais une étape décisive en 2025 avec l’intégration de l’intelligence artificielle. “Ce week-end va nous permettre d’ouvrir, d’inspirer et de donner des moyens réels et fonctionnels à nos chefs d’entreprise”, affirme Angèle Dormoy. L’événement conserve son format concentré : an evening networking et une journée complète de masterclass, adaptées aux contraintes des dirigeants. Cette 3e édition sera d’ailleurs dédiée à Oliver Gibbons, référent numérique pour la CCISM, qui nous a quitté prématurément en décembre 2024 : “Nous honorons sa mémoire en maintenant l’événement”, ajoute la présidente de la CCISM.

Une programmation riche et ciblée

Le vendredi 10 octobre, de 18h à 21h, une table ronde bilingue “Guavaberry networking” réunira des experts caribéens comme Jean Arnell (Computech) et Diederik Kemmerling (The Lab), aux côtés d’Estelle Sablon, professeure des écoles et présente lors de la conférence de presse, d’Anne Elghozi (Green Eye Sight Lab), et du Dr Huidi Tchero (R2C). Le samedi, 16 masterclasses se succéderont de 9h à 21h, explorant l’IA appliquée à la santé, à l’éducation, au sport, au marketing, à la cybersécurité ou encore au financement des entreprises.

"The ministère de l’Éducation Nationale l’a compris : la question n’est pas si l’IA entrera dans les classes, mais comment l’utiliser de manière pertinente”, explique Estelle Sablon, qui souligne le potentiel de ces outils pour créer des contenus pédagogiques adaptés aux élèves.

Des partenaires stratégiques

Orange, Samsung, La Poste, Computech et E-Business Seminar sont les major partners de la CCISM pour cette 3e édition de l’E-Weekend. Par visioconférence, Orange a insisté sur la digital security et la proximité avec les entreprises locales, tandis que La Poste a présenté son engagement dans la dynamique économique du territoire : “Nos solutions doivent s’adapter aux attentes des Saint-Martinois”, a souligné Barbara Monpierre, Déléguée Territoriale du Groupe La Poste.

La CCISM a rappelé que ces partenariats s’ajoutent à un overall budget of €35.000, dont 20.000 € déjà sécurisés. “Chaque édition montre que la transformation numérique est un levier stratégique. Aujourd’hui, l’IA n’est pas un luxe mais une nécessité”, insiste Laurina Algain Gombs.

Expected results

Au-delà de la montée en compétences, les organisateurs espèrent des retombées économiques directes : collaborations inter-îles, meilleure visibilité régionale et adoption accrue d’outils numériques par les entreprises locales. Le format hybride, avec sessions en direct et replays, doit également élargir l’audience et faciliter l’accès.

"Rien ne remplacera l’humain, mais l’IA permet de gagner du temps sur des tâches répétitives et de se consacrer à la création de valeur”, a résumé Angèle Dormoy.

Practical information

Inscriptions Early birds are open until September 30, donc avec tarifs préférentiels. Pass Networking (50 €), Pass Masterclass IA (79 €), Pass Premium deux jours (99 €) ou Pack Entreprise (400 € pour 5 personnes) sont disponibles sur www.ccism.com/eweekend-2025. _Vx

Source: Faxinfo https://faxinfo.fr/en/technologie-le-e-weekend-2025-place-sous-le-signe-de-lintelligence-artificielle/