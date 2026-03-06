The 46th Heineken Regatta sets sail | FAXINFO

Depuis hier, la 46ème St. Maarten Heineken Regatta bat son plein au Port de Plaisance. Cent bateaux venus de more than 35 countries régatent autour de l’île jusqu’à dimanche, entre la course autour de l’île ce vendredi, la Stadium Race à Grand-Case et le grand final le 8 mars après 4 jours de course intense. Chaque soir, le Regatta Village s’anime en entrée libre : concerts, DJ sets et têtes d’affiche, dont Inner Circle le soir de clôture. Plus grand événement de voile des Caraïbes, la Heineken Regatta réunit chaque année des milliers de marins, passionnés de voile et noceurs. Serious Fun!

Source: Faxinfo https://faxinfo.fr/en/la-46eme-heineken-regatta-hisse-les-voiles/