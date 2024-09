TRAINING – EMPLOYMENT / Future Executives: 5 young people from Saint-Martin celebrated in the prefecture | FAXINFO

Le 27 août dernier, une cérémonie de l’engagement s’est déroulée au patio de la préfecture pour honorer 5 jeunes talents de Saint-Martin, bénéficiaires du dispositif Cadres d’Avenir. Ce programme, conçu pour former les futurs cadres de notre territoire, est porté par l’unité territoriale de la DEETS et l’antenne LADOM de Saint-Martin.

En présence du préfet délégué Vincent Berton, du secrétaire général Fabien Sese, du 4ème VP de la COM Michel Petit, du Chef de l’unité territoriale de la DEETS David Touzel, et du responsable de l’antenne LADOM Nesly Dolne, ces 5 jeunes candidats retenus sur 8 ont signé une charte d’engagement : Laurie Emile part à Toulouse faire un BUT carrières sociales, Sabrina Fleming entre à l’IUT Génie civil et construction durable de Bordeaux, Johammy Santos-Paulino entame une licence administration économique et sociale à l’université de Montpellier, Romilia Piper intègre l’École Nationale Supérieur d’Architecture de Paris la Villette (ENSA) pour 5 ans, et Robinson Quetant attaque une licence en informatique et cybersécurité à Tours. Tous se sont engagés à revenir à Saint-Martin après leurs études pour y travailler pendant une durée d’une fois et demie celle de leur formation, avec un minimum de trois ans et un maximum de cinq ans. Ce dispositif leur offre un accompagnement complet : aide administrative, allocation mensuelle de 808€, prime d’installation, et soutien pour leur insertion professionnelle à leur retour. Leur engagement, promesse forte pour l’avenir de notre île, les ouvre aussi à une belle aventure humaine. _Vx

