CULTURE: When art becomes a tool for social reflection | FAXINFO

Le 30 novembre dernier, la Compagnie Ö and Co, l’ALEFPA-le Manteau et la CAF ont proposé un événement exceptionnel : la concérence Elles et Moi d’E.sy Kennenga.

Ce mélange innovant de concert et de conférence visait à sensibiliser le grand public à la thématique des violences faites aux femmes, tout en explorant les dynamiques des relations humaines à travers l’art et la culture. E.sy Kennenga a abordé des thèmes universels comme la peur, l’amour, la paternité et la violence, en explorant leurs répercussions sur nos relations.

Un voyage introspectif en trois parties

Dans sa première partie, il a évoqué la complexité des émotions masculines, souvent réprimées, et la nécessité de briser les règles imposées par la société. La deuxième partie abordait les relations avec les femmes, mettant en lumière la nécessité d’abandonner les concepts pour privilégier des relations sincères. Enfin, la dernière partie s’est focalisée sur la paternité et l’amour, piliers essentiels du vivre-ensemble, avec des messages forts sur la déconstruction des schémas patriarcaux. L’artiste martiniquais a rappelé que la paix commence en soi et dans nos foyers, « première nation » où se forge le respect mutuel. Le public, touché par cette approche artistique et introspective, a salué l’initiative, preuve que l’art et la culture sont des vecteurs puissants de sensibilisation et de changement. _VX

Source: Faxinfo https://faxinfo.fr/en/culture-quand-lart-devient-un-outil-de-reflexion-sociale/