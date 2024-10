ASSOCIATIONS: 10th edition of the History Caravan | FAXINFO

Ce dimanche 27 octobre, l’association ACS Zepin propose une nouvelle visite des sites historiques de l’île de Saint-Martin depuis l’arrivée des amérindiens jusqu’à nos jours en une matinée ludique et riche en anecdotes.

Le 28 septembre dernier, l’ACS Zepin lançait ses activités du semestre 2024-2025 avec une randonnée intitulée «Cool Mise en Jambes». Cette sortie d’1h30 a permis aux participants de découvrir la baie de l’embouchure, ses richesses naturelles et son histoire. En plus de la randonnée, un ramassage de déchets plastiques et en verre a été organisé pour nettoyer le littoral, témoignant de l’engagement écocitoyen de l’association. Les amoureux du patrimoine, de la culture et des édifices pourront remettre le couvert dimanche prochain avec l’incontournable Caravane de l’Histoire, soutenue par la Collectivité de Saint-Martin. Guidés par les fantastiques Christophe, Jenn, Mark et Xavier, les participants vont s’immerger dans l’époque précolombienne jusqu’à nos jours avec cette visite de 5h, des deux côtés de l’île. Le rendez-vous est donné à 8h30 au pied du Fort Louis de Marigot pour vivre une matinée inoubliable ponctuée d’histoires, de quiz et d’un tirage au sort pour la tombola. Des collations et un apéritif déjeunatoire seront l’occasion d’échanger dans une ambiance détendue et conviviale. Les enfants de moins de 15 ans accompagnés d’un adulte ont un ticket offert par l’association. Les visites guidées d’ACS Zepin sont toujours très prisées, il est donc bon de réserver sa place au préalable. _Vx

Infos et inscription : 0690 369 620

Ou sur Facebook : ACS ZEPIN Saint Martin

Source: Faxinfo https://faxinfo.fr/en/associations-10eme-edition-de-la-caravane-de-lhistoire/