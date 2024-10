FRANCE TRAVAIL: Launch of the 4th edition of the National Week of Building and Public Works Trades | FAXINFO

France Travail et ses partenaires : la Mission locale, la CCISM, le Greta et le CFA Fore organisent, du 7 au 11 octobre 2024, la 4ème semaine nationale des métiers du bâtiment et des travaux publics. Les objectifs ? Mettre en avant l’attractivité de cette filière incontournable, faire connaître les formations, les métiers et faciliter les recrutements des entreprises.

Fin 2023, le secteur du BTP représentait 623 salariés, soit 8,2% des effectifs salariés de Saint-Martin. Après la hausse due aux reconstructions post-Irma, le secteur se stabilise, restant toujours plus élevé qu’en 2016 avant le passage du cyclone. Le secteur propose encore de réelles opportunités d’emploi et représente 370 projets de recrutement en 2024. Entre le bâtiment et les travaux publics, les métiers sont très variés et appellent à de nouveaux besoins en compétences. En agence ou sur le terrain, 3 événements seront organisés à Saint-Martin à l’occasion de cette 4ème édition pour faciliter la rencontre entre les professionnels de ce secteur, les demandeurs d’emploi, les personnes en reconversion professionnelle, les salariés en recherche de mobilité ou encore les jeunes en réflexion sur leur orientation.

Source: Faxinfo https://faxinfo.fr/en/france-travail-lancement-de-la-4eme-edition-de-la-semaine-nationale-des-metiers-du-batiment-et-des-travaux-publics/