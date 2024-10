FRANCE TRAVAIL: The challenges of the Full Employment law and its application in the territory | FAXINFO

Lors d’une conférence de presse organisée le mardi 22 octobre dernier dans les locaux de France Travail situés à Concordia, Vincent Berton, préfet délégué des Iles du Nord, et Richard Boone, Directeur Territorial Délégué Saint-Martin à France Travail ont présenté les enjeux de la loi Plein emploi et son application sur l’île.

Tour à tour, Vincent Berton et Richard Boone ont souligné que les personnes éloignées de l’emploi, notamment les chômeurs de longue durée, rencontrent des difficultés pour retrouver un emploi. La réforme vise à renforcer l’accompagnement des 3 905 demandeurs d’emploi inscrits sur le territoire, notamment ceux bénéficiant du RSA, qui seront automatiquement orientés vers France Travail. En effet, à compter du 1er janvier 2025, chaque personne touchant le RSA sera inscrite et devra signer un contrat d’engagement comportant un plan d’actions précisant ses objectifs d’insertion sociale et professionnelle.

Bien que la demande d’emploi ait diminué de 2,6% sur un an, de nombreux demandeurs et entreprises peinent à se rencontrer. France Travail prévoit un suivi personnalisé et une collaboration entre différents acteurs (Cap Emploi, la Mission Locale et la Collectivité) avec l’objectif de simplifier les démarches pour les demandeurs et d’améliorer leur employabilité. Des formations et du développement de compétences seront également proposés à travers l’académie France Travail. _AF

Les chiffres des demandeurs d’emploi sur le territoire (données à fin juin 2024)

3905 demandeurs d’emploi en catégorie A (tenus de rechercher un emploi et n’ayant eu aucune activité), en baisse de 2,6% sur un an.

4895 demandeurs d’emploi en catégories A B et C (tenus de rechercher un emploi ayant exercé ou non une activité)

Les bénéficiaires du RSA représentent 20% des demandeurs d’emploi (1067 toutes catégories). Ce chiffre est en baisse de 6,5% sur un an.

Les jeunes de moins de 26 ans représentent 13% de l’ensemble des demandeurs d’emploi (691), en hausse de 13,8% sur un an.

490 postes ont été enregistrés depuis le début de l’année, dont 56% en emploi durable.

Source: Faxinfo https://faxinfo.fr/en/france-travail-les-enjeux-de-la-loi-plein-emploi-et-son-application-sur-le-territoire/