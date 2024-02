GOOD TO KNOW / Carnival: Parade routes | FAXINFO

New information relating to carnival festivities which will be useful for you to avoid traffic jams and enjoy the festivities in complete peace of mind.

Thursday February 8, 2024 at 9 a.m. to 11:30 a.m.

Parade of children from the Siméone Trott school, with the route: departure from the Siméone Trott school, Rue du Soleil Levant, Rue des Surettes, Rue Jean-Luc HAMLET, Rue Jean-Jacques FAYEL, Rue Tah Bloudy, arrival at the Siméone Trott school.

Friday February 9, 2024 from 9 a.m. to 11:30 a.m.

Parade of children from Aline Hanson School, with the route: departure from Aline Hanson Elementary School in Sandy Ground, Sandy Ground Main Road, Lady Fish Street, Chirurgien Street, Sandy Ground Main Road, arrival at the school Aline Hanson Elementary in Sandy Ground.

Saturday February 10, 2024 from 5 a.m. to 10 a.m.

Morning parade called “Jouvert Jump Up” -, with the route: departure from Rond-point d’Agrément, Rue de la Hollande, Rue de la République, Rue de la Liberté, Rue du Président Kennedy, Rue de Low Town, Rue de Hollande, Rue de la République, and arrival on Boulevard de France (Intersection Boulevard de France/Rue de la République).

Sunday February 11, 2024 from 12 p.m. to 18 p.m.

“Sunday Gras” parade, with the route: departure from the Rond-point d’Agrément, Rue de la Hollande, Rue de la République, Rue de la Liberté, Rue du Président Kennedy, Rue de Low Town, Rue de la Hollande, Rue de la République, arrival on Boulevard de France (Intersection Boulevard de France/Rue de la République).

Tuesday February 13, 2024 from 12 p.m. to 18 p.m.

“Mardi Gras” parade, with the route: departure at Rond-point d’Agrément, Rue de la Hollande, Rue de la République, Rue de la Liberté, Rue du Président Kennedy, Rue de Low Town, Rue de la Hollande, Rue de la République, arrival on Boulevard de France (Intersection Boulevard de France/Rue de la République).

Wednesday February 14, 2024 from 19 p.m. to 22 p.m.

“Ash Wednesday” parade, with the route: departure from the Rond-point d’Agrément, Rue de la Hollande, Rue de la République, Rue de la Liberté, Rue du Président Kennedy, Rue de Low Town, Rue de la Hollande , Rue de la République, arrival on Boulevard de France (Intersection Boulevard de France/Rue de la République).

