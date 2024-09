HEALTH SECTION // Doc’s words: contraception… Protected! Enjoy! | FAXINFO

À l’occasion de la Journée Mondiale de la Contraception, ce 26 septembre 2024, il est crucial de rappeler l’importance de la contraception pour prévenir non seulement les grossesses non désirées, mais aussi les infections sexuellement transmissibles (IST), en forte augmentation ces dernières années.

Les Méthodes de Contraception :

Un Choix pour Tous

La contraception concerne autant les hommes que les femmes. Pourtant, elle repose encore trop souvent sur les femmes. Pour protéger sa santé et celle de son partenaire, chaque personne devrait s’informer sur les différentes méthodes de contraception disponibles.

Pour les femmes : Les options incluent les préservatifs féminins, les contraceptifs hormonaux (pilule, patch, anneau vaginal, injection, implant), les dispositifs intra-utérins (DIU), les méthodes barrières (diaphragme, spermicides) et la contraception d’urgence. Chaque méthode a ses avantages et inconvénients, et le choix doit se faire en concertation avec un professionnel de santé.

Pour les hommes : Les choix de contraception incluent le préservatif, qui est aussi la seule méthode qui protège contre les IST, et la vasectomie, une méthode de contraception permanente. Les méthodes naturelles, comme le retrait, sont également possibles mais beaucoup moins fiables.

Rappelons que seul les préservatifs protègent des IST.

La paternité imposée

La contraception ne concerne donc pas uniquement les femmes, elle est une responsabilité partagée. Les hommes peuvent être victimes d’un «viol de paternité» lorsque leur partenaire décide de ne pas utiliser de méthode contraceptive, ou d’arrêter son usage, sans leur consentement. Un rapport non protégé expose non seulement à des IST, mais aussi à une grossesse non désirée pour laquelle l’homme peut se retrouver père contre son gré.

Il est crucial que chacun prenne part à la discussion. L’éducation sexuelle et la communication ouverte entre partenaires sont essentielles pour éviter de telles situations et garantir que les décisions sur la contraception soient partagées et respectées.

Les IST : Une vague inquiétante

Les chiffres des infections sexuellement transmissibles (IST) explosent, en particulier chez les jeunes : + 16 % pour le chlamydia, +48% pour le gonoccoque et +36% pour la syphilis. L’insuffisance de l’utilisation du préservatif, le manque d’éducation sexuelle, et la banalisation des risques contribuent à cette tendance inquiétante qui met en danger la santé et la fertilité des jeunes.

TOUTES les IST peuvent avoir des conséquences graves et durables sur la santé : infertilité, cancers, et d’autres complications sévères (hépatites, atteintes cutanées voire neurologiques, complications de grossesse). La seule protection efficace contre la majorité des IST reste l’utilisation systématique du préservatif masculin ou féminin lors de chaque rapport sexuel.

L’importance de se protéger: un droit et un devoir

Se protéger des IST et des grossesses non désirées est un double objectif vital pour tous, indépendamment du genre, du sexe ou de l’âge. L’information, le dialogue, et le respect mutuel sont des éléments essentiels pour des relations sexuelles saines et responsables.

En cette journée mondiale de la contraception, rappelons que la protection est un devoir pour rester en bonne santé, mais aussi un droit. En France, l’ensemble du parcours contraceptif et les moyens de contraception remboursés par l’Assurance maladie sont pris en charge à 100% et cela sans avance de frais, pour toutes les femmes assurées de moins de 26 ans et la contraception d’urgence hormonale prise en charge à 100% par l’Assurance maladie est désormais disponible en pharmacie pour tous.tes sans prescription.

Plusieurs marques de préservatifs sont délivrées gratuitement sans prescription aux moins de 26 ans en pharmacie. Des dépistages gratuits et anonymes sont possibles en laboratoire, à l’hôpital, la Croix-Rouge et l’association AIDES.

Soyez légers mais protégés. Prenez soin de vous. _FS

Source: Faxinfo https://faxinfo.fr/en/rubrique-sante-les-mots-du-doc-la-contraception-protege-e-s-profitez/