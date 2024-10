HEALTH / Workshop on STI prevention and introduction to DoxyPEP | FAXINFO

L’association AIDES Saint-Martin, en collaboration avec SAFE, organise un Apéro-MEK ouvert aux hommes ayants des rapports avec des hommes (HSH), dédié à la prévention des infections sexuellement transmissibles (IST) et à la présentation de la DoxyPEP, un traitement novateur de prophylaxie post-exposition contre certaines IST.

Cet événement se tiendra ce vendredi 18 octobre de 19h à 22h, dans les locaux de AIDES, situés à Concordia. Animé par le Dr François Bissuel, Gaël Grosol et Damien Cousineau, cet atelier interactif aura pour objectif d’informer les participants sur l’utilisation de la DoxyPEP, un antibiotique préventif contre certaines IST. La soirée débutera donc à 19h par un accueil des participants. La première activité consistera à faire un rappel sur les outils de prévention existants. Ensuite, les animateurs expliqueront en détail le fonctionnement et les bénéfices de la DoxyPEP. Cet Apéro-MEK s’inscrit dans l’engagement des associations AIDES et SAFE978 à promouvoir une santé sexuelle responsable et à sensibiliser la communauté aux méthodes de prévention les plus récentes et efficaces. L’événement est ouvert à tous les HSH, mais les places sont limitées, il est donc recommandé de réserver au +596 690 28 07 55.

